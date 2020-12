மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் திருத்த சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி சேலத்தில் ரெயில் மறியலுக்கு முயன்ற விவசாயிகள் கைது + "||" + Farmers arrested for attempting rail strike in Salem demanding repeal of agrarian amendment laws

