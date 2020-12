மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில் விவசாய சங்கத்தினர் 2-வது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் 20 பெண்கள் உள்பட 100 பேர் கைது + "||" + In Cuddalore, 100 people, including 20 women, were arrested on the 2nd day of a protest by farmers' unions

