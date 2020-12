மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நீதி மய்யம் ஆட்சியில் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும் நாகர்கோவிலில் கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + Kamal Haasan speaks at Nagercoil where housewives are paid under the People's Justice Center regime

மக்கள் நீதி மய்யம் ஆட்சியில் இல்லத்தரசிகளுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படும் நாகர்கோவிலில் கமல்ஹாசன் பேச்சு