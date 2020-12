மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தியது குறித்து சீனா, பிரேசில், ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் தமிழக அரசிடம் ஆலோசனை கேட்டன; அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பெருமிதம் + "||" + Countries such as China, Brazil, and Russia have consulted with the Tamil Nadu government on better control of the corona; Minister Cellur Raju is proud

கொரோனாவை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தியது குறித்து சீனா, பிரேசில், ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் தமிழக அரசிடம் ஆலோசனை கேட்டன; அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பெருமிதம்