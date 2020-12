மாவட்ட செய்திகள்

கனமழையால் பயிர்கள் பாதிப்பு: கணக்கெடுப்பு பணியை முடித்து நாளை அறிக்கை சமர்பிப்பு வேளாண்மை கூடுதல் இயக்குனர் தகவல் + "||" + Crops affected by heavy rains: Additional Director of Agriculture informed that the survey work will be completed tomorrow.

கனமழையால் பயிர்கள் பாதிப்பு: கணக்கெடுப்பு பணியை முடித்து நாளை அறிக்கை சமர்பிப்பு வேளாண்மை கூடுதல் இயக்குனர் தகவல்