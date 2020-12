மாவட்ட செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சி அமையும் விஜிலா சத்யானந்த் எம்.பி. பேச்சு + "||" + Vijila Sathyanand MP to return to power under Edappadi Palanisamy Speech

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சி அமையும் விஜிலா சத்யானந்த் எம்.பி. பேச்சு