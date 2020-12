மாவட்ட செய்திகள்

இரவிபுத்தன்துறையில் பாழடைந்த கட்டிடத்தில் பதுக்கிய ரேஷன் அரிசி, மண்எண்ணெய் பறிமுதல் + "||" + Seizure of ration rice and kerosene stored in a dilapidated building in Raviputtanthurai

இரவிபுத்தன்துறையில் பாழடைந்த கட்டிடத்தில் பதுக்கிய ரேஷன் அரிசி, மண்எண்ணெய் பறிமுதல்