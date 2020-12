மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிமடத்தில் கணவர் இறந்த சோகத்தில் மனைவியும் சாவு சாவிலும் இணை பிரியாத தம்பதி + "||" + In Andimadam, in the tragedy of the death of the husband, the wife and the couple who died together

ஆண்டிமடத்தில் கணவர் இறந்த சோகத்தில் மனைவியும் சாவு சாவிலும் இணை பிரியாத தம்பதி