மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி புதிதாக 560 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வந்துள்ளன கலெக்டர் தகவல் + "||" + 560 new voting machines have arrived for the Assembly elections, Collector informed

சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி புதிதாக 560 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வந்துள்ளன கலெக்டர் தகவல்