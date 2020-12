மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு நஷ்டம் காரணமாக நீடாமங்கலம் பகுதியில் கரும்பு சாகுபடி குறைந்தது + "||" + Sugarcane cultivation in Needamangalam area declined due to losses last year

கடந்த ஆண்டு நஷ்டம் காரணமாக நீடாமங்கலம் பகுதியில் கரும்பு சாகுபடி குறைந்தது