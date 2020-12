மாவட்ட செய்திகள்

27-ந்தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தம்: மாவட்டம் முழுவதும் 7 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடாது சங்க தலைவர் தகவல் + "||" + The first series of strikes on the 27th: 7 thousand lorries will not run across the district, according to the union leader

27-ந்தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தம்: மாவட்டம் முழுவதும் 7 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடாது சங்க தலைவர் தகவல்