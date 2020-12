மாவட்ட செய்திகள்

கனமழையால் பயிர்கள் அழுகின: வயலிலில் இறங்கி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Crops rotted by heavy rains: Farmers protest down the field

கனமழையால் பயிர்கள் அழுகின: வயலிலில் இறங்கி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்