மாவட்ட செய்திகள்

ரே‌‌ஷன் கடைகளில் 4-ந் தேதி முதல் வினியோகம்: பொங்கல் பரிசு, ரொக்கம் பெறுவதில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் புகார் தெரிவிக்கலாம் + "||" + Distribution in ration shops from 4th: Pongal gift, cash shortages can be reported.

ரே‌‌ஷன் கடைகளில் 4-ந் தேதி முதல் வினியோகம்: பொங்கல் பரிசு, ரொக்கம் பெறுவதில் குறைபாடு ஏற்பட்டால் புகார் தெரிவிக்கலாம்