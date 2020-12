மாவட்ட செய்திகள்

பறவைகள் வேட்டையாடப்படுவதை தடுக்க சென்ற வனத்துறையினர் மீது தாக்குதல் 3 துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of 3 firearms in attack on foresters who went to prevent poaching of birds

