மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளர் விவகாரம்: கூட்டணி கட்சிகளை கூட்டி சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வானதி சீனிவாசன் வேண்டுகோள் + "||" + First Ministerial Candidate Issue: Vanathi Srinivasan appeals to Edappadi Palanisamy to unite coalition parties and end controversy

முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளர் விவகாரம்: கூட்டணி கட்சிகளை கூட்டி சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வானதி சீனிவாசன் வேண்டுகோள்