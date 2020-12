மாவட்ட செய்திகள்

அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும்: தேர்தல் கூட்டணி பற்றி ஜனவரியில் தெரிவிப்பேன் கமல்ஹாசன் பேட்டி + "||" + Corruption list of ministers to be released soon: Kamal Haasan interview on election alliance in January

அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும்: தேர்தல் கூட்டணி பற்றி ஜனவரியில் தெரிவிப்பேன் கமல்ஹாசன் பேட்டி