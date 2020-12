மாவட்ட செய்திகள்

வடகாடு ரேஷன் கடையில் பயோமெட்ரிக் எந்திரம் பழுதால் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற பொதுமக்கள் + "||" + The public tried to block the road due to a biometric machine malfunction at the Vadakadu ration shop

வடகாடு ரேஷன் கடையில் பயோமெட்ரிக் எந்திரம் பழுதால் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற பொதுமக்கள்