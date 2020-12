மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைன் முன்பதிவு இல்லாமல் சனிபகவான் கோவிலுக்குள் மோசடியாக பக்தர்களை அனுப்பியவர்கள் கைது + "||" + Arrest of those who fraudulently sent devotees into the Sanyagavan temple without online booking

ஆன்லைன் முன்பதிவு இல்லாமல் சனிபகவான் கோவிலுக்குள் மோசடியாக பக்தர்களை அனுப்பியவர்கள் கைது