மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லி அருகே பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்ய ரூ.8 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வி.ஏ.ஓ. கைது + "||" + VAO had arrested for bribe of Rs 8,000 to change the name of Patta near Poonamallee

பூந்தமல்லி அருகே பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்ய ரூ.8 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வி.ஏ.ஓ. கைது