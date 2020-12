மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் கலெக்டர் கார் உள்பட 170 வாகனங்களில் பம்பர் கம்பிகள் அகற்றம் + "||" + Removal of bumper wires in 170 vehicles including collector car in Tenkasi

தென்காசியில் கலெக்டர் கார் உள்பட 170 வாகனங்களில் பம்பர் கம்பிகள் அகற்றம்