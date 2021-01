மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியல் சுருக்க திருத்தம் குறித்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் சிறப்பு பார்வையாளர் ஆலோசனை - ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டுகோள் + "||" + Regarding the summary correction of the voter list Special Observer Consultation with Political Party Representatives - Request for cooperation

