மாவட்ட செய்திகள்

பாகூர் பகுதியில் திடீர் மழை: அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சேதம் விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Sudden rain in Bagoor area Were ready for harvest Damage to paddy crops Farmers suffer

பாகூர் பகுதியில் திடீர் மழை: அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சேதம் விவசாயிகள் வேதனை