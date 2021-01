மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணாடம் அருகே சாலையில் தேங்கி கிடக்கும் மழை நீரில் மீன்பிடிக்கும் போராட்டம் + "||" + Fishing in rainwater stagnant on the road near Pennadam

பெண்ணாடம் அருகே சாலையில் தேங்கி கிடக்கும் மழை நீரில் மீன்பிடிக்கும் போராட்டம்