மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டத்தில், புத்தாண்டையொட்டி அரசு பள்ளி மைதானத்தை பார் போன்று பயன்படுத்திய மதுபிரியர்கள் + "||" + In Jayangonda, wine lovers used the government school grounds as a bar for the New Year

ஜெயங்கொண்டத்தில், புத்தாண்டையொட்டி அரசு பள்ளி மைதானத்தை பார் போன்று பயன்படுத்திய மதுபிரியர்கள்