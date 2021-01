மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில், கடந்த ஆண்டு 1,894 மது விலக்கு வழக்குகளில் 1,971 பேர் கைது; போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + In Kanchipuram district, 1,971 people were arrested in 1,894 alcohol cases last year; Police Superintendent Information

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில், கடந்த ஆண்டு 1,894 மது விலக்கு வழக்குகளில் 1,971 பேர் கைது; போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல்