மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் ஏர் கலப்பையுடன் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஊர்வலம்; அனுமதி மறுத்ததால் சாலை மறியல் + "||" + Congress party procession with plow in Theni; Road block due to denial of permission

தேனியில் ஏர் கலப்பையுடன் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஊர்வலம்; அனுமதி மறுத்ததால் சாலை மறியல்