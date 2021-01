மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுக்கு சொத்து வரி கட்டுவதற்கு ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி வருவாய் ஆய்வாளர் கைது + "||" + Corporation revenue inspector arrested for taking Rs 5,000 bribe to pay property tax on house

வீட்டுக்கு சொத்து வரி கட்டுவதற்கு ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி வருவாய் ஆய்வாளர் கைது