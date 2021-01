மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை புறநகர் பகுதியில் கனமழை: சாலைகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Heavy rains in Chennai suburbs: Traffic affected due to flood waters on roads

சென்னை புறநகர் பகுதியில் கனமழை: சாலைகளில் வெள்ள நீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு