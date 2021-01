மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் முககவசம் அணியாதவர்களை பஸ்களில் ஏற்றக்கூடாது + "||" + People who do not wear a helmet should not be allowed on buses to prevent the spread of corona

