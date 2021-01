மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 17-ந்தேதி 2½ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கலெக்டர் தகவல் + "||" + Polio vaccine collector information for 20 lakh children on the 17th

வருகிற 17-ந்தேதி 2½ லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கலெக்டர் தகவல்