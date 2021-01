மாவட்ட செய்திகள்

திருவரங்குளம் வட்டாரத்தில் முந்திரி செடியில் பூச்சி தாக்குதல் ஆலங்குடி பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நிலக்கடலை பயிர்கள் + "||" + Insect infestation in cashew plant in Thiruvarangulam area Rainfed groundnut crops in Alangudi area

