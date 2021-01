முத்துப்பேட்டை அருகே, தனியார் தோட்டத்தில் 9 பழங்கால சிலைகள் கண்டெடுப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டை அருகே, தனியார் தோட்டத்தில் 9 பழங்கால சிலைகள் கண்டெடுப்பு + "||" + Discovery of 9 ancient idols in a private garden near Muthupet

முத்துப்பேட்டை அருகே, தனியார் தோட்டத்தில் 9 பழங்கால சிலைகள் கண்டெடுப்பு