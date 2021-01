மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் முதல்-அமைச்சர் உறுதியாக இருக்கிறார்; அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + Pollachi incident: Chief Minister is committed to maintaining law and order; Interview with Minister Kadampur Raju

பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதில் முதல்-அமைச்சர் உறுதியாக இருக்கிறார்; அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி