ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்கும் இளைஞர்கள் கொரோனா பரிசோதனை முடிவு சான்றிதழ் கொண்டு வர வேண்டும் - 25-ந் தேதி முதல் அனுமதி அட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்

மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்கும் இளைஞர்கள் கொரோனா பரிசோதனை முடிவு சான்றிதழ் கொண்டு வர வேண்டும் - 25-ந் தேதி முதல் அனுமதி அட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் + "||" + Participate in military recruitment camp Corona examination of young people The result must come with a certificate

ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகாமில் பங்கேற்கும் இளைஞர்கள் கொரோனா பரிசோதனை முடிவு சான்றிதழ் கொண்டு வர வேண்டும் - 25-ந் தேதி முதல் அனுமதி அட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்