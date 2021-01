மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் திறப்புக்கு தயாராகும் பள்ளிகள் வகுப்பறைகளை தூய்மை படுத்தும் பணி தீவிரம் + "||" + Schools preparing for opening in Tanjore district are intensifying the work of cleaning classrooms

தஞ்சை மாவட்டத்தில் திறப்புக்கு தயாராகும் பள்ளிகள் வகுப்பறைகளை தூய்மை படுத்தும் பணி தீவிரம்