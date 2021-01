மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டம் அருகே பள்ளி வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர் இரவோடு இரவாக வெளியேற்றம் + "||" + Overnight discharge of rainwater that had accumulated like a pool on the school premises near Jayankondam

ஜெயங்கொண்டம் அருகே பள்ளி வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர் இரவோடு இரவாக வெளியேற்றம்