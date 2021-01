மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை அருகே அடுத்தடுத்து 3 வீடுகளில் ரூ.1½ லட்சம்- 7 பவுன் நகை திருட்டு + "||" + Rs 10 lakh- 7 pound jewelery stolen from 3 houses in a row near Veppandatta

வேப்பந்தட்டை அருகே அடுத்தடுத்து 3 வீடுகளில் ரூ.1½ லட்சம்- 7 பவுன் நகை திருட்டு