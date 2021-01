மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 20 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு; கர்நாடகத்தில் ரூ.5 லட்சம் கோடிக்கு முதலீடு ஈர்க்க இலக்கு; மந்திரி ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் + "||" + Employment for 20 lakh people in the next 5 years; Rs 5 lakh crore investment target in Karnataka; Minister Jagadish Shettar

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 20 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு; கர்நாடகத்தில் ரூ.5 லட்சம் கோடிக்கு முதலீடு ஈர்க்க இலக்கு; மந்திரி ஜெகதீஷ் ஷெட்டர்