மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வின் 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எந்தவித வளர்ச்சி பணிகளும் நடைபெறவில்லை எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு + "||" + During the 10 year rule of the AIADMK, no development work has taken place in Villupuram district. Indictment

அ.தி.மு.க.வின் 10 ஆண்டுகால ஆட்சியில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எந்தவித வளர்ச்சி பணிகளும் நடைபெறவில்லை எம்.எல்.ஏ. குற்றச்சாட்டு