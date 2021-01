மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு தொடங்கி வைத்தனர் + "||" + Road safety awareness motorcycle rally in Kallakurichi was started by the Collector, Police Superintendent

கள்ளக்குறிச்சியில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு தொடங்கி வைத்தனர்