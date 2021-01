மாவட்ட செய்திகள்

கற்போம் எழுதுவோம் திட்டத்தில், முதியோருக்கு தரையில் உட்கார்ந்து பாடம் கற்பித்த முதன்மை கல்வி அதிகாரி + "||" + In the Learn to Write program, the primary education officer who taught the lesson to the elderly sitting on the floor

கற்போம் எழுதுவோம் திட்டத்தில், முதியோருக்கு தரையில் உட்கார்ந்து பாடம் கற்பித்த முதன்மை கல்வி அதிகாரி