மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையிலும் தாக்குப்பிடிக்கும் புதிய நெல் ரகங்கள் கலெக்டர் வலியுறுத்தல் + "||" + Collector emphasizes new varieties of paddy that can withstand continuous rains

தொடர் மழையிலும் தாக்குப்பிடிக்கும் புதிய நெல் ரகங்கள் கலெக்டர் வலியுறுத்தல்