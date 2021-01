மாவட்ட செய்திகள்

சாலை அமைக்கக்கோரி தே.பவழங்குடி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Road blockade by the villagers of T. Pavalangudi demanding construction of a road

சாலை அமைக்கக்கோரி தே.பவழங்குடி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்