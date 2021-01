மாவட்ட செய்திகள்

அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் வலையில் அதிகமாக சிக்கும் ‘சங்குமுட்கள்’ மீனவர்கள் அவதி + "||" + In the Adirampattinam area, the fishermen who are caught in the nets are suffering

அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் வலையில் அதிகமாக சிக்கும் ‘சங்குமுட்கள்’ மீனவர்கள் அவதி