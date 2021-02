மாவட்ட செய்திகள்

பொறையாறு அருகே பனங்கிழங்கு அறுவடை தீவிரம் பனை மரங்களை காக்க கோரிக்கை + "||" + Intensity of banana harvest near Porayaru Demand for protection of palm trees

பொறையாறு அருகே பனங்கிழங்கு அறுவடை தீவிரம் பனை மரங்களை காக்க கோரிக்கை