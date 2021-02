மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்காததால் காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Public road blockade with ponds due to non-supply of Cauvery partnership

காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்காததால் காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்