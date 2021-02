மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் மாளிகையில் நிதியை செலவு செய்வதில் முறைகேடு: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி + "||" + Malpractice in spending funds in the Governor House: Puducherry CM Narayanasamy

கவர்னர் மாளிகையில் நிதியை செலவு செய்வதில் முறைகேடு: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி