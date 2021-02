மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்டு பதராகி விட்டதால் வைக்கோலுக்காக நெற்பயிரை அறுவடை செய்யும் விவசாயிகள் + "||" + Farmers harvesting paddy for straw as they have been affected by the continuous rains

