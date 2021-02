மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய முக்கியத்துவம் கருதி பி.எஸ்.எல்.வி. சி-51 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவ ஒத்துழைப்பு தேவை; சென்னை மாநகராட்சி, பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்துக்கு இஸ்ரோ கடிதம் + "||" + Considering the national importance of PSLV- C-51 rocket Successful launch of the requires cooperation; ISRO letter to BSNLand Chennai Corporation

தேசிய முக்கியத்துவம் கருதி பி.எஸ்.எல்.வி. சி-51 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவ ஒத்துழைப்பு தேவை; சென்னை மாநகராட்சி, பி.எஸ்.என்.எல். நிறுவனத்துக்கு இஸ்ரோ கடிதம்