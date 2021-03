மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்ட மாதிரி வாக்குச் சாவடி; பொதுமக்கள் ஓட்டளித்து விழிப்புணர்வு பெற்றனர் + "||" + Model Polling Station at the Collector's Office, Tiruvallur District; The public voted and became aware

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்ட மாதிரி வாக்குச் சாவடி; பொதுமக்கள் ஓட்டளித்து விழிப்புணர்வு பெற்றனர்